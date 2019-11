Zeldzaam natuurfenomeen: duizenden "ijsballen" bedekken strand in Finland

Afgelopen zondag maakte amateurfotograaf Risto Mattila een uitstapje naar het strand van Marjaniemi in Hailuoto, in de Botnische Golf in het noordoosten van Finland, tussen Finland en Zweden. Tot zijn verbazing lag het strand er bezaaid met wat leek op duizenden ei-vormige ijsballen, de ene al wat groter dan de andere. Mattila maakte er een foto van en deelde die op zijn Instagram-account, waar hij heel veel reactie kreeg.



"Ik was met mijn vrouw naar Marjaniemi gegaan. Het was een mooie en zonnige dag, ongeveer -1 graden Celsius en er stond wel wat wind", vertelt Mattila aan BBC. "En toen botsten we op dat verbazingwekkende natuurfenomeen. Er was sneeuw en er lagen ijsballen op het strand langsheen de waterlijn."

Volgens Mattila ging het om een gebied van bijna 30 meter lang. De kleinste ijsballen hadden ongeveer de grootte van een ei, de grootste die van een voetbal. "Een geweldig zicht. Ik heb nog nooit zoiets gezien in die 25 jaar dat ik hier in de buurt woon. Ik had mijn camera bij me en ik wilde dit uitzonderlijke beeld dan ook vastleggen voor de geschiedenis."

