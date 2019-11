Student komt om bij protesten in Hongkong: officieel onderzoek geopend

Er is nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden waarin Chow is omgekomen. Lokale media meldden dat hij in een coma lag met een hersenletsel, toen hij maandag werd gevonden op de tweede verdieping van een parkeergarage. Op camerabeelden is te zien hoe agenten enkele minuten daarvoor traangas afvuurden in zijn richting, omdat betogers vanop de parkeertoren objecten naar omlaag gooiden.



De politie sluit niet uit dat Chow probeerde te vluchten voor het traangas, maar de agenten schoten wel vanop afstand. De politie ontkent met klem dat de student geduwd werd door één van hun manschappen en dat die te laat de hulpdiensten verwittigden.