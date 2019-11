"Elk jaar sterven 5 miljoen dieren op Vlaamse wegen", pad grootste slachtoffer

Het grootste verkeersslachtoffer is de gewone pad. "Dat is een soort die in het voorjaar, wanneer het begint te regenen massaal naar zijn voortplantingspoel trekt", zegt Annelies Jacobs. "Ze lopen dan ook het risico om op allerlei baantjes overreden te worden. De egel staat jammer genoeg op een tweede plaats. Ook de vos wordt vaak gemeld, het is een soort die opvalt. Als je op de autostrade een lange rit maakt, kan het niet anders of je ziet ergens een dode vos liggen langs de baan."