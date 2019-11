Explosie in Duitse mijn, alle arbeiders zijn gered

Het is onduidelijk wat de ontploffing vanochtend veroorzaakt heeft. Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Saksen-Anhalt gaat er vanuit dat het om een waterstofexplosie gaat. Er zijn hoge concentraties waterstof gemeten in de mijn. Op het moment van de explosie waren er 35 mijnwerkers onder de grond. Ze konden schuilen in een ondergrondse opvangruimte, op zo'n 700 meter diepte. De brandweer kon hen allemaal naar boven halen. Twee medewerkers zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Het persbureau AFP meldt dat het ene slachtoffer zwaargewond is en het andere lichtgewond. Dat zou de woordvoerster van de politie in Halle gezegd hebben. Rond 11.40 uur kon de politie meedelen dat iedereen in veiligheid was gebracht. De mijn waar de explosie plaatsvond, is een kristalmijn die al sinds de jaren 80 gesloten is. De voorbije 15 jaar werd de mijn gebruikt voor de opslag van mineraal afval.