Fanfare uit Herent zoekt vrijwilliger voor blinde bongospeler

"Die vrijwilliger zou mij begeleiden als we met fanfare Murga ça va optreden op locatie", steekt Henri van wal. "Als blinde persoon kan ik dat helaas niet alleen." Henri is in 1998 blind geworden. Over de precieze omstandigheden praat hij niet zo graag, maar de afleiding van de fanfare is heel belangrijk. "Muziek is altijd mijn leven geweest, dat wil ik blijven doen tot het einde van mijn dagen."

Danspassen

Als vrijwilliger houdt u Henri vast bij de schouder. Henri: "Waar je vooral op moet letten zijn de danspassen, die moet je goed volgen zodat je me mee in de maat kan begeleiden. Ook als de fanfare in beweging komt is zo'n vrijwilliger heel nuttig. Zodat ik niet voorop loop, of achterblijf maar mooi in de groep loop."

Kandidaat?

De fanfare doet de oproep in de aanloop naar De Warmste Week van Music for Life. Wilt u Henri graag begeleiden bij optredens van fanfare Murga ça va? Bel dan de Radio 2 Hotline op 0800/63 22 22, kies voor Vlaams-Brabant en laat uw boodschap achter.