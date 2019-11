Glaasje op en met fiets rijden moet kunnen voor parlementslid Vincent Van Quickenborne (Open VLD)

Ook het idee dat een fietser alleen zichzelf in gevaar zou brengen onder invloed van alcohol, klopt niet volgens Willems: "Je kan als fietser wel degelijk andere weggebruikers in gevaar brengen. Als je bijvoorbeeld begint te zwalpen, kan je voor een wagen terecht komen en dat kan dan weer leiden tot meer gevaar als die auto moet uitwijken."

Het idee van Van Quickenborne om automobilisten en fietsers anders te behandelen kan ook niet op begrip rekenen bij Vias. "Of je nu bestuurder bent van een fiets of een wagen, de wet is voor iedereen gelijk", zegt Willems. "Je mag maximaal 0,5 promille alcohol in het bloed hebben. We moeten daarin geen onderscheid maken. Het is trouwens zo dat zelfs bij lage alcoholwaarden in het bloed, je toch het evenwicht kan verliezen op de fiets. Als je dan ook nog weet dat 85 procent van de fietsers die in het ziekenhuis terecht komen een ongeval hebben gehad waar geen andere weggebruiker bij betrokken was, zie je dat dit geen goed idee is."