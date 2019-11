Het Archief: een unieke online gids door het archief van de VRT en andere culturele organisaties

Het samenbrengen van alle metadata (extra informatie zoals naam en inhoud van een programma, uitzenddatum, trefwoorden, enzovoort) over een bepaald onderwerp is een eerste stap in een groter project. "Van de VRT staat alles erop wat nu al gedigitaliseerd en ontsloten is", legt Kathleen Bertrem, die de coördinatie VRT-VIAA doet, uit.



De video- en geluidsitems zelf vindt u op dit moment echter online nog niet terug. "U ziet enkel de beschrijving en de titels. Het materiaal bekijken en beluisteren kan nog niet omdat het meestal ook auteursrechtelijk beschermd is. Maar voordien was er niets en kon u ook niet zien wat er in het VRT-archief terug te vinden was. Nu is er dit platform, daar zijn we heel blij mee en iedereen kan er al in op zoek gaan."