"Hoe flatterend dat men denkt dat ik de vriendin van Keanu Reeves ben"

Tijdens de première van haar nieuwste film "The good liar" in New York City reageerde Mirren op de verwarring, die ze best wel kon smaken. Mirren is immers 74, terwijl Alexandra Grant 46 jaar oud is. "Ja, ik heb de reacties gezien. Die waren eigenlijk erg flatterend voor mij, niet? Want ze ziet er toch duidelijk prachtig uit", aldus de Oscarwinnares aan celebritywebsite ET Online.

"Ik ken Keanu echt wel goed. Hij heeft ooit samengewerkt met mijn echtgenoot (regisseur Taylor Hackford, red) en hij is een ronduit schattig en liefdevol persoon. Die vrouw heeft dus veel geluk, zoals hij ook veel geluk met haar heeft", aldus Mirren nog.

Dat Reeves, bekend van onder meer "Dangerous liaisons", "The Matrix", "John Wick" en recent nog van het Netflix-succes "Always be my maybe", zijn privéleven zo afschermt, heeft ongetwijfeld te maken met de tragedies die hij in het verleden meegemaakt heeft. Eind december 1999 werd zijn dochtertje doodgeboren. In 2001 overleed zijn ex-vriendin bij een auto-ongeval. Zijn huidige vriendin zou hij al een tiental jaren kennen.