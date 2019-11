Huisvliegen zijn echte taxi's voor microben, maar veel hangt ook af van de omgeving

“Het was een interessante vliegenjacht,” zegt Rahel Park, hoofdauteur van de studie (zie foto onder). “We moesten elke vlieg individueel vangen, soms terwijl we een trap van een koe moesten ontwijken. Daarna vervoerden we de vliegen naar het lab – in Rwanda in een ijskoeler achterop een motorfiets. We onderzochten de bacteriën en schimmels in en op de vliegen met de recentste DNA-analysetechnieken.”

In het algemeen is de portie ziekmakende microben redelijk laag in de hele gemeenschap van vlieg-gerelateerde microben. Maar in een omgeving die rijk is aan microben, pikken vliegen makkelijk passagiers op waardoor ze transporteurs van ziekte kunnen worden tijdens een ziekte-uitbraak.