Twee winkels van sportketen JD Sports aangevallen na racistisch incident

Op het filmpje kwam veel reactie. En enkele dagen later werd een andere winkel van JD Sports in Luik geplunderd door vijf gemaskerde mannen. Nog een dag later liepen enkele gemaskerde mannen de vestiging in de Brusselse Nieuwstraat binnen, en namen ze er kleren mee. Het Brussels parket is een onderzoek gestart naar diefstal. Op filmpjes op sociale media wordt naar het incident in Luik verwezen.

Ook in Amsterdam werd gisteravond een winkel van JD Sports geplunderd, maar het is onduidelijk of er een verband is met de incidenten in ons land. Eind oktober werd ook een filiaal in Londen geplunderd, maar dat gebeurde nog voor het filmpje van het racisme-incident online werd geplaatst.