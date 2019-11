Kinderkoor van Opera Vlaanderen is druk aan het repeteren voor de kleine opera "Der Jasager"

In de Opera in Antwerpen is het kinderkoor druk aan het repeteren. Het is een van de weinige koren in ons land die in een professionele omgeving kunnen oefenen en optreden. Ze zingen morgen de kleine opera "Der Jasager" (De ja-zegger) van de Duitse componist Kurt Weill. Muzikaal behoorlijk pittig, en het gaat over een lastig dilemma: wanneer moet je je eigenbelang opgeven ten bate van de groep. Wij mochten al meeluisteren.