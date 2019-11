Vlaanderen stoot 4 procent te veel uit, maar wat met de oplossingen van de regering? 3 experts lichten de plannen door

De professor maakt zich dan ook zorgen de het allemaal te traag gaat. Net zoals in de transportsector zullen gebouwen daardoor in een tussenfase blijven zitten, zegt De Paepe: “Er mogen bijvoorbeeld geen nieuwe stookolieketels meer worden geplaatst (in het regeerakkoord staat vanaf 2021, red.). Die mensen moeten verplicht overstappen op aardgas. Maar we moeten in de toekomst allemaal evolueren naar een warmtenet op hernieuwbare energie of verwarming via elektriciteit. De tussenstap via aardgas kunnen we ons niet meer veroorloven. Die tijd is al lang op.”