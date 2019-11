"Toen "Knock on wood" gedraaid werd, leek het alsof de vensters tot buiten de studio begonnen te trillen"

Het nummer was dus oorspronkelijk van de hand van Eddie Floyd die het samen met liedjesschrijver Steve Cropper in 1966 in een hotel in Memphis, in de Amerikaanse staat Tennessee, neerpende.

Eddie Floyd: "In het Lorraine Motel waar ik samen met Steve in 1966 verbleef – het was de enige plek in Memphis waar ook zwarten konden overnachten – probeerden we een lied over bijgeloof te componeren. Tijdens een van de nachten was er een hevig onweer, met luide donderslagen en heldere bliksemschichten. Zo kwamen we bij de zin "Like thunder, lightning, the way I love you is frightening" en veranderde de inhoud naar een liefdesliedje." (Jazz Wax, augustus 2011)

Steve Cropper: "We wilden een nummer schrijven over bijgeloof. Maar nadat we ons suf gezocht hadden in ieder bijgeloof dat we toen kenden, van katten tot paraplu’s, stelden we ons de vraag: "Wat doen mensen om het geluk aan hun kant te hebben?" Eddie klopte op zijn stoel en antwoordde: "Awel, knock on wood." Waardoor we de inhoud van het lied aanpasten, dat je, om iemand als partner te krijgen of te behouden, je moet 'knock on wood'. Niet meer en niet minder." (Mojo Magazine)