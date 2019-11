Braziliaanse rechter zet licht op groen: ex-president Lula da Silva mag de cel verlaten

Lula da Silva werd opgesloten in het kader van het grootste corruptieonderzoek ooit in Brazilië, de zogenoemde "Operatie Car Wash." In de nasleep van dat onderzoek zijn tientallen toppolitici en bedrijfsleiders in heel Latijns-Amerika opgepakt. De Braziliaanse ex-president zat sinds april 2018 in de cel. Hij werd veroordeeld omdat hij van een bouwaannemer een appartement aan de Braziliaanse kust cadeau zou hebben gekregen.