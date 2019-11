Koppige ezel valt vrouw aan in Desteldonk

Er was een bizarre aanval tussen dier en mens deze ochtend in het centrum van Desteldonk, een deelgemeente van Gent. Matto Langeraert van de Gentse politie: "Rond 5 uur kregen we een melding dat een vrouw was aangevallen en gebeten door een ezel in Desteldonk. We zijn met de brandweer naar daar gegaan en hebben de ezel met een touw kunnen vastbinden aan een boom. De vrouw is dan naar het ziekenhuis afgevoerd om de bijtwonden te laten verzorgen."

Op verschillende plaatsen gebeten

Het slachtoffer was op weg naar haar werk met de bromfiets. In de buurt van de kerk van Desteldonk zag ze een ezel op de rijbaan staan. Ze verwittigde de politie omdat ze dat gevaarlijk vond, en die vroeg haar om bij het dier te blijven staan tot ze er waren. Het dier zag het gezelschap van de vrouw niet zitten en viel haar aan. De vrouw kon als bij wonder nog een foto nemen tijdens de aanval. Ze werd op verschillende plaatsen gebeten en moest voor verzorging naar de spoeddienst. Gelukkig is ze er niet erg aan toe, maar haar gsm en haar kleren zijn wel kapot.

De eigenaar is het dier ondertussen al komen halen.