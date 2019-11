Kunstenaar Arne Quinze installeert gigantisch kunstwerk in Parijs

Arne Quinze uit Gent werkt in Sint-Martens-Latem, waar hij ook woont. Hij is ver buiten de grenzen bekend als conceptueel kunstenaar. Hij is vooral bekend om zijn grote, vaak controversiële constructies in het straatbeeld.

Soms worden zijn werken goed onthaald, en soms worden ze absoluut niet gesmaakt. Zoals in Oostende: Quinze had een aantal grote rode kunstblokken met de naam "Rock strangers" aan de dijk gezet en daar kwam ontzettend veel kritiek op. De kunstwerken zouden het zicht op de zee belemmeren. Na een rechtszaak mochten de blokken dan toch blijven staan.

Een groot hangend kunstwerk in Parijs

De kunstenaar laat de kritiek echter nooit aan zijn hart komen want hij blijft met zijn sculpturen een reis maken door de steden. Het is net de bedoeling om meer publieke kunst in de steden te krijgen. Voor Quinze moeten de steden menselijker worden en hij wil ze mooier maken door zijn surrealistische abstracte kunstwerken.

Door heel grote kunstwerken binnen een stedelijke omgeving te plaatsen wil hij mensen confronteren en ze dwingen om hun verbeelding te gebruiken. Hij wil op die manier ook meer communicatie tussen mensen forceren.

Het kunstwerk "The beautiful dreamer" is een ode aan de schoonheid van de natuur en is te bezichtigen in de Porte de Versailles in Parijs.

Alle informatie over de kunstenaar en zijn projecten vindt u hier.