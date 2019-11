Amerikanen in de ban van "spook-sms'jes": wat is er aan de hand?

Halloween is nog maar net gepasseerd, opmerkingen van behekste telefoons waren daarom niet van de lucht. De realiteit is iets minder creepy: volgens telecomoperatoren is het mysterie te wijten aan een glitch, een onverwachte korte storing in elektronica of software. Ook dát zou misschien niet misstaan in het scenario van een thriller of horrorfilm, maar het heeft in dit geval vooral een technische betekenis.



"Gisteravond was er een update op berichtenplatformen van meerdere operatoren in de VS, waardoor sommige klanten de oude berichten op hun toestel kregen. Het probleem was opgelost kort nadat het zich had voorgedaan", liet telecomoperator Sprint weten in een mededeling aan Amerikaanse media.

Operator T-Mobile gaf een vergelijkbare verklaring. "Dit is geen probleem bij T-Mobile, maar wel bij een third party vendor (een externe partner, red.), en dat probleem had ook zijn gevolgen voor andere netwerken. We zijn ervan op de hoogte en het is opgelost." Een gelijkaardig geluid bij US Cellular en Verizon.