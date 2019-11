Ook vleermuizen trekken de Noordzee over: "Ze vliegen heen en terug naar het Verenigd Koninkrijk"

Vrijdag en zaterdag komt er een honderdtal internationale vleermuisonderzoekers samen in Oostende en Brugge. Ze bespreken de recente resultaten van hoogtechnologisch onderzoek over vleermuizenmigratie. En die zijn verrassend. "Er zijn vleermuizen die een trektocht van maar liefst 3.000 km afleggen", zegt Kelle Moreau van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

De onderzoekers weten dat dankzij zogenoemde vleermuisdetectoren. Die registreren het geluid dat vleermuizen maken wanneer ze vliegen. Er zijn van die detectoren geplaatst op windturbines in de Noordzee. "Daardoor weten we dat er soorten zijn die van ons land naar het Verenigd Koninkrijk vliegen en terug".

Afspraken

Op de studiedagen in Oostende en Brugge pleiten ze onder meer voor afspraken met de windmolenbedrijven. Want er zijn niet alleen vogels maar ook vleermuizen die sterven doordat ze tegen de wieken van turbines vliegen. "Een optie is dat de windmolens stilgelegd worden in periodes dat er veel vleermuizen en vogels trekken", stelt Kelle Moreau voor.