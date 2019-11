Drie doden en tientallen gewonden bij zware bosbranden in oosten van Australië

Sommige mensen zitten vast in hun huizen. Brandweerlieden kunnen hen niet bereiken omdat wegen geblokkeerd zijn door het vuur. De brandweer adviseert ook in sommige gebieden om te schuilen voor de vuurhaarden, in plaats van nog te vluchten. "Het is gewoon te laat en te gevaarlijk om nog te vertrekken", zegt Shane Fitzsimmons van de New South Wales Rural Fire Service. Het is ook moeilijk om iedereen te hulp te komen, omdat er zo'n groot gebied getroffen is, en het vuur zich snel uitbreidt.