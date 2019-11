Politie roept inwoners Nazareth op om niet meer te bellen als ze een hert zien

De politiezone Schelde-Leie kreeg de afgelopen weken al zeker vijf telefoontjes van bezorgde inwoners van gemeente Nazareth omdat ze een hert zagen opduiken. Het gaat vermoedelijk niet om één exemplaar, maar om verschillende wilde herten die uit het nabijgelegen Parkbos of de bossen in de Vlaamse Ardennen komen.

"We hebben fotomateriaal gemaakt en daarop is geen kenteken of iets anders te zien dat erop wijst dat het om gekweekte dieren gaat", zegt Katie Lefever van de politie. "Mensen schrikken in eerste instantie want het zijn erg imposante dieren, zeker de mannetjes. Maar eigenlijk zijn de dieren erg schuw en schichtig. Ze maken zich zo snel uit de voeten. We gaan telkens ter plaatse bij een melding maar zijn iedere keer te laat."

Al jaren "hertenalarm"

Elk jaar rond deze tijd verschijnen er herten in het centrum van Nazareth en slaan de mensen alarm bij de politie. "Het is echt al jaren zo dat mensen ons bellen om te zeggen dat er herten staan. Eigenlijk is dat goed nieuws want het betekent dat het goed gaat met de wilde hertenpopulatie in het nabijgelegen Parkbos en in de Vlaamse Ardennen. We begrijpen dat mensen misschien in een eerste reactie de politie bellen, maar eigenlijk is dat nergens voor nodig. De dieren zorgen niet voor overlast." De politie en de brandweer deden de voorbije jaren al verschillende pogingen om de beestjes te vangen, zonder succes.

Hertenoverleg

"We gaan binnenkort nog eens samen zitten met de brandweer en met het Agentschap Natuur en Bos om te kijken of we maatregelen kunnen nemen. Maar, de natuur moeten we haar gang laten gaan", zegt de politie nog. "Natuurlijk mogen mensen ons wél bellen als er toch nog problemen zouden opduiken maar gewone meldingen hebben dus weinig zin."