Radio 1-luisteraar kiest voor "jagger" als nieuw, Vlaams woord voor actieve oudere

Of de term jagger over enkele jaren in het woordenboek zal staan, is nog koffiedik kijken. "Als je een woord in het woordenboek wil krijgen, dan moeten heel veel mensen dat woord gaan gebruiken gedurende langere tijd. Dan wordt het een echt levend woord en krijgt het een plek in het woordenboek", zegt Ruud Hendrickx, die zelf hoofdredacteur is van het Van Dale-woordenboek.

Hendrickx zelf is alvast tevreden met de nieuwe benaming: "Ik ben zelf 55-plusser en ik wil gerust ook als jagger door het leven gaan."