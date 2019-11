Regisseur van Belgische Oscarinzending "Nuestras madres": "Zelfs in Guatemala praat niemand over de Stille Genocide"

Toch is dat bijzonder: België stuurt dit jaar een Spaanstalige film naar de Oscars. In de categorie Beste Internationale Film weten we op 15 december of "Nuestras madres" de shortlist haalt, pas in januari worden dan uit die lijst de vijf genomineerde films gekozen. Díaz vertoeft dezer dagen vaak in Los Angeles om campagne te voeren bij de leden van de Academy. Zijn baby van 11 maanden "heeft meer last van de jetlag dan ik," lacht de regisseur.

"Ik ben heel trots dat ik op deze manier deel mag uitmaken van de cinematografie van dit land," zegt Díaz nog. "Het is dan wel een verhaal over Guatemala, maar door mij en mijn medewerkers op de set is het een echte Belgische film geworden."