Roman Polanski verfilmt Dreyfus-schandaal; waarover ging die "affaire" en hoe actueel is ze nog? 

Nogal wat auteurs hebben over de beruchte kwestie geschreven: Marcel Proust of Anatole France, die er in "Het eiland van de pinguïns" de draak mee stak.

Interessant is ook dat een van de allereerste films over Dreyfus gaat: al in 1899 draait de beroemde Georges Méliès, later bekend van "Le voyage dans la lune", elf korte stomme films over Dreyfus. Ze worden overigens verboden in de bioscoop, omdat toeschouwers te vaak met elkaar op de vuist gaan.