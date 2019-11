Achter elke royal staat een stylist, die van de Queen heet Kelly: van make-up tot blingbling, anekdotes uit haar boek

Angela Kelly kreeg voor het boek "The other side of the coin: the Queen, the dresser and the wardrobe" de toestemming van de Queen herself om de lezer een kijkje te gunnen in de kledingkeuzes van de koningin en om hun persoonlijke band uit de doeken te doen. "Kelly is de eerste binnen het Britse hof die daar de goedkeuring voor kreeg", stelt uitgever Harper Collins.



Kelly heeft dan ook een bevoorrechte positie. Zij is al 25 jaar (één van de) persoonlijke adviseur(s) van de koningin. Haar officiële titel - en dat is een hele mond vol - luidt: Her Majesty's Personal Adviser and Curator, Senior Dresser and In-house Designer. In een zeldzaam interview in 2007 liet ze zich ontvallen dat zij en de Queen eigenlijk "typische vrouwen" zijn. "We spreken over kleren, make-up en juwelen. Ik denk ze mijn mening waardeert, maar ze heeft altijd het laatste woord en neemt de beslissing", vatte ze samen.