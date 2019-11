Ruiterstandbeeld Sint-Maarten na drie jaar conservatie terug thuis in Aalst

Projectleider toerisme en erfgoed van de stad Aalst Julie De Smedt vertelt waarom Sint-Maarten uit zijn huis werd gezet: "Van de 17de eeuw tot 1901 stond in de Sint-Martinuskerk in Aalst een hoofdaltaar. Daarboven stonden beelden van Sint-Martinus op zijn paard en twee bedelaars. Die zijn in het begin van de 20ste eeuw afgebroken omdat ze een nieuw altaar wilden zetten. Het barokke beeld vonden ze toen niet echt meer gepast in de gotische kerk dus braken ze het af. Nadien zijn die beelden dan verdwenen in een zolder in het Belfort."

Verschillende stukken op verschillende zolders

Schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA): "We hebben brieven teruggevonden waarin staat dat het hout verpulverde tussen de vingers. Het kon toch niet zijn dat in Aalst, een echte stad van Sint-Maarten, de sint en zijn paard in brokken lagen op een zolder. Dat is geen plaats voor een fier paard en zijn berijder. Dus hebben we besloten om het beeld te herstellen."

Het beeld lag dan ook meer dan 100 jaar in stukken op verschillende zolders. Julie De Smedt: "Eerst lag het op de zolder in het Belfort, nadien is het verhuisd naar de zolder van het museum. Door het verplaatsen van het beeld is het in verschillende stukken gebroken. Het beeld is van hout gemaakt en heeft dan ook nog eens afgezien door verschillende invloeden: door de lucht, door het licht en door houtworm." Het beeld moest een grondige restauratie doorstaan en daarvoor is een beroep gedaan op de vakgroep Conservatie en Restauratie van de Universiteit Antwerpen: "Die vakgroep heeft drie jaar lang samen met zijn studenten aan het beeld gewerkt. Dat is een enorme technische affaire geweest want dat gebeurde met luchtbehandeling en siliconen. De hele onderneming werd aanzien als een project voor de studenten, en heeft zo lang geduurd omdat zij er enkel aan konden werken tijdens hun praktijklessen."

"Het paard heeft zijn stal geroken"

Schepen Karim Van Overmeire: "Het paard heeft zijn stal geroken. Het staat dan wel niet op zijn originele plaats, maar wel in de kerk waar het thuishoort. Dat is voor Sint-Maarten een beetje thuiskomen in Aalst, en zeker aan de vooravond van zijn feestdag."

Niemand weet eigenlijk nog hoe de beelden precies opgesteld waren, maar ze weten wel dat het oorspronkelijk op 14 meter hoogte stond. Dus is het beeld op een manier gezet zodat het lijkt alsof het een altaar is. Architecte Verhulst ontwierp een metalen structuur om de beelden op te zetten: Sint-Martinus bovenaan en de twee bedelaars lager en links en rechts van de heilige. Die opstelling is gebaseerd op hoe het vroeger moet gestaan hebben. Het beeld is nu te bewonderen in zijn volle glorie in de Sint-Martinuskerk in Aalst.