Samsung-topman: "Door 5G uit te stellen, gaat België achteroplopen"

Als onze smartphone niet met een wifinetwerk verbonden is, verbindt ons toestel, als er bereik is, met een 4G-netwerk. Dat is al een snelle, draadloze manier om tekst, foto's en filmpjes op onze smartphone te toveren, maar 5G is zeker 100 keer sneller. In onder meer Zuid-Korea en de VS wordt het 5G-netwerk al gebruikt. Ons land hinkt achterop.