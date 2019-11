Scheidsrechter Robin Lefever komt uit de kast: "Ik wil het taboe doorbreken"

In het dagelijkse leven is hij al veel langer uit de kast gekomen, maar vandaag wil hij er een statement in het voetbal van maken. "Ik wil het taboe doorbreken. Hopelijk kan ik daarmee anderen inspireren. Homofobie is nog steeds een groot probleem in het voetbal."

Ondanks inspanningen van clubs en de voetbalbond blijft homoseksualiteit moeilijk bespreekbaar. "Er is een gebrek aan rolmodellen. De reacties van andere spelers en supporters maken het moeilijk. Het voetbal is een harde wereld," zegt Robin.

Robin wordt wel eens uitgescholden als hij een wedstrijd fluit. "Als scheidsrechter kweek je sowieso een dik vel. Dat geldt voor elke scheidsrechter, ook voor hetero's. Maar daarom is dat nog niet aanvaardbaar."