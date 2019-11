Een experiment van 43 jaar oud: scheikundeleraar laat zien hoe mini-cake uit 1976 er vandaag uitziet 

Tijdens zijn les kreeg scheikundeleraar Roger Bennatti de vraag gesteld hoe lang een mini-cake bewaard blijft. Omdat hij niet meteen zelf een antwoord kon verzinnen op die vraag, besliste hij om een experiment te houden. Vandaag laat hij zien hoe het gesteld is met de cake die in 1976 werd gekocht. Dat resultaat kunt u bekijken in bovenstaand filmpje.