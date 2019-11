Jongeren zien geen toekomst meer in Spanje: "Ik denk vaak aan vertrekken, hier is het onmogelijk"

Het economische rapport van Spanje oogt fraai. Het land krijgt schouderklopjes van Europa. Maar achter de cijfertjes schuilt een andere realiteit. Voor vele Spanjaarden is en blijft het leven bikkelhard. Veel jongeren zien geen toekomst meer in hun land. "Ik denk vaak aan vertrekken, naar Bulgarije, Italië of Duitsland. Hier is het onmogelijk", vertelt een van hen aan onze reporter Willem Van Mullem. Bekijk hierboven zijn reportage.