Speedpedelecs: op het fietspad of op de weg?

De provincie Antwerpen heeft de voorbije jaren zwaar geïnvesteerd in fietsostrades. Dat zijn snelwegen voor fietsers, onder meer van Antwerpen naar Mechelen en Lier. Het zijn doorgaans brede fietspaden, uitermate geschikt voor woon-werkverkeer met een speedpedelec. Maar in de woonkernen is het niet altijd duidelijk of die speedpedelecs zomaar op de fietsostrade mogen rijden. Zeker op de gewone fietspaden, met een wirwar van verkeersborden, is het onduidelijkheid troef.

Duidelijkheid

Daarom pleit Antwerps gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) voor een aanpassing van de wegcode die de huidige verwarring moet wegnemen. "Wij willen duidelijkheid creëren voor onze fietsers, en een plaats vinden voor de speedpedelec. Want zij zorgen er voor dat heel wat auto's thuis blijven staan om naar het werk te gaan."

Visie

De provincie wil de gemeenten verder helpen om het fietsverkeer op hun grondgebied te organiseren. Verantwoordelijke Tina Caers: "We gaan een visie helpen te ontwikkelen: hoe moet je die wegcode lezen, en waar mag een speedpedelec rijden, op de openbare weg, op het fietspad, of overal?"

Eerder deze week gebeurde er nog een zwaar ongeval met 2 speedpedelecs op een spoorwegbrug in Heist-op-den-Berg, de 2 fietsers raakten zwaargewond.