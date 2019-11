Stafchef van Donald Trump legt dagvaarding door Congres over impeachment president naast zich neer

De kabinetschef van de VS-president Trump, Mick Mulvaney is de hoogste medewerker van Trump die een dagvaarding heeft gekregen van het Congres in het kader van het impeachmentonderzoek tegen Trump. Mulvaney, die ook stafchef van het Witte Huis is, is niet ingegaan op de dagvaarding. Donald Trump en co weigeren mee te werken aan het onderzoek dat zij een "heksenjacht" noemen.