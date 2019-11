Socialistische vakbond roept op tot staking bij De Lijn in heel Vlaanderen, komende woensdag

Volgens de ACOD springen andere entiteiten van De Lijn op de kar van Vlaams-Brabant omdat ze met dezelfde problemen te maken hebben, en roept op tot een algemene staking, komende woensdag.

"Wij hebben besloten om op woensdag 13 november heel Vlaanderen plat te leggen met een staking tegen het management van De Lijn wegens het slechte personeelsbeleid en het gebrek aan waardering voor het personeel."

De christelijke vakbond ACV erkent een aantal problemen, maar springt niet op de kar. "In een huidig politiek klimaat dat de privatisering van het openbaar vervoer in het regeerakkoord heeft gezet, is dit koren op de molen van al wie De Lijn liever ziet verdwijnen", laat de bond weten in een persbericht. "ACV distantieert zich hier uitdrukkelijk van. De enige weg naar oplossingen is overleg."