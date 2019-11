Stortregens zetten noorden van Engeland onder water, 1 vrouw overleden

Vannacht kwamen tientallen mensen vast te zitten in een winkelcentrum in Sheffield toen de straten in het centrum plots overstroomden. Zo'n 30 mensen hebben er de nacht doorgebracht. Verschillende van hen kochten nog snel een pyjama in een goedkope winkelketen. Ook in het nabijgelegen Rotherham brachten 100 mensen de nacht door in het gemeentehuis.