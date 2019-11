Strengere isolatieregels op komst voor (huur)woningen: heel wat eigenaars kiezen ervoor gewoon te verkopen

Maar Vanhencxthoven en Van Opstal zien voor woonhuizen de prijzen niet dalen. "Het gaat over het segment van huizen van 200.000 tot 250.000 euro, dat is heel breed, dus daar heb je ook meer kopers", ziet Vanhencxthoven. "Bovendien zijn de nieuwe kopers vaak mensen die de investering van zo'n renovatie meer kunnen spreiden in de tijd. Zij kopen zo'n huis natuurlijk met een andere insteek, bijvoorbeeld voor hun kinderen later of om aan vermogensopbouw te doen."

