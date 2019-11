Thais lichtfestival of Jazzkroegentocht? Dit heeft het weekend voor u in petto

Er staan twéé kinderfestivals op het programma dit weekend. Het nieuwe podiumkunstenfestival "Barak Belgique" legt de klemtoon op België, want theatervoorstellingen raken sneller geprogrammeerd in het buitenland, dan net over de taalgrens.

Het festival vindt gelijktijdig plaats in Brussel, Luik en Gent. In Vlaanderen zijn het zaterdag vooral Franstalige makers, maar met voorstellingen in het Nederlands. In Wallonië leren ze zondag de Vlaamse makers beter kennen.