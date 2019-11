Deze tips heeft Tom Van Grieken (Vlaams Belang) voor Conner Rousseau (SP.A) als nieuwe jongste partijleider

27 wordt Conner Rousseau volgende week. Nog net een tikje jonger dan Tom Van Grieken, die 28 jaar was toen hij in 2014 partijvoorzitter werd van Vlaams Belang. Tot vandaag mocht hij zich de jongste partijleider ooit noemen, maar die titel is hij kwijt. “Ik ben niet teleurgesteld”, zegt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1. “Jong zijn, is nu niet bepaald een verdienste”.