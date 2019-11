Tourist LeMC in het Sportpaleis: "Die Antwerpenaren creëren toch enorm veel decibels, een extra vibe"

Al twee keer verkocht Tourist LeMC de Lotto Arena in Antwerpen uit, maar vanavond mocht hij de grote arena betreden, het Sportpaleis. Dat deed hij samen met een aantal gasten: Raymond van het Groenewoud, Flip Kowlier, Bart Peeters en Jos Smos van de Antwerpse groep Katastroof. Als Antwerpenaar op het podium van het Sportpaleis mogen staan, dat is ook voor Tourist LeMC heel bijzonder. "Het is nooit in mij opgekomen dat ik daar ooit op de planken zou staan", vertelt hij aan onze reporter Saskia De Schutter. Bekijk hierboven haar verslag.