Turkije wil vanaf maandag gevangen IS-strijders terugsturen naar land van vertrek

Het is niet de eerste keer dat Turkije IS-strijders het land uitzet. In 2017 werden er ook al een vijftal naar België teruggestuurd. Bij de mensen die Turkije nu wil terugsturen, zouden volgens de informatie van VRT NWS minstens twee Belgen zitten, die al een straf uitzitten in Turkije. Er is ook sprake van één vrouw, de 24-jarige Fatima Benmezian, die dinsdag werd aangehouden in Turkije.