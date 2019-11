Valse taxichauffeur aangehouden voor verkrachting van ULB-studente: sloeg vermoedelijk nog drie andere keren toe

Een 20-jarige studente van de Université Libre de Bruxelles (ULB) plaatste afgelopen weekend een anonieme Facebookpost waarin ze schrijft dat ze ontvoerd en verkracht zou zijn geweest door een valse taxichauffeur in Brussel. De dag nadien diende ze een klacht in bij de politie. Tijdens een persconferentie bevestigt het Brusselse parket nu dat er een veertiger werd aangehouden voor aanranding en verkrachting met geweld en een wapen. De man werd ook al gezocht voor drie andere zedenfeiten die in de loop van dit jaar werden gepleegd.