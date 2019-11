Gigantische werken van Delvaux en Magritte zien? Dit weekend krijgt u de unieke kans in Brussel

Wie dit weekend in de buurt van het Centraal Station is in Brussel, moet zeker binnenspringen in het Congrespaleis, net aan de Kunstberg. Dat centrum is normaal alleen open voor congressen, maar gooit speciaal voor het Festival van de Illustratie de deuren open.

Ideaal voor wie de twee prachtige muurschilderingen van Delvaux en Magritte van dichtbij wil bekijken. Luc Coppens is verantwoordelijke van het Congrespaleis: “De eerste muurschildering die je tegenkomt is van Delvaux: "Het aards paradijs. Een gigantisch werk van maar liefst 41 meter lang en 4 meter hoog. Het toont een idyllisch tafereel van jonge, aantrekkelijke dames in de hemel."

Verdronken

Een beetje verder is het meesterwerk van een ander groot kunstenaar te bewonderen, dat van Magritte. De man van de pijp heeft ook andere parels gemaakt zoals "De mysterieuze barricade". Je ziet een landschap met een kasteel en een amazone.

Wat bijzonder is aan het schilderij is dat je niet merkt of het nu dag of nacht is. Het is het meest mystieke uur van de dag. "Ik zie in de amazone de moeder van Magritte die op jonge leeftijd is verdronken in de Samber. Ze lijkt te zweven op het witte paard", mijmert Coppens. Ook dit exemplaar is gigantisch: 6 meter hoog en 15 meter breed.

Uitzonderlijk

Het Brussels Congrespaleis is geen publieke ruimte. Het is dus heel uitzonderlijk dat bezoekers de muurschilderingen kunnen bezoeken. Afspraak zaterdag 9 en zondag 10 november aan de Kunstberg in Brussel.