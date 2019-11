Verdachte van moord op vrouw uit Wevelgem blijft in de cel

Donderdag nog was er de reconstructie op de plek van de moord in Aalbeke en in Wevelgem, op de plaats waar zijn vroegere vriendin van 36 nadien gevonden is. Nu worden de resultaten van de reconstructie naast de verklaringen van de dader gelegd. Volgens Thomas Vandemeulebroucke, de advocaat van de verdachte, heeft de man veel spijt van zijn daden.