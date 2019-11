Vijf minderjarige spoorlopers betrapt bij controleactie in Pajottenland

Bij een controle aan de spoorwegen in het Pajottenland zijn vijf minderjarige spoorlopers betrapt. "Het negeren van het rode licht of de gesloten slagbomen aan een overweg houdt enorme veiligheidsrisico's in voor zowel de overtreder, de treinbestuurder als de treinreizigers", zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau.

"Het is precies om die redenen dat het parket van Halle-Vilvoorde deze politieactie ondersteunt met een specifiek vervolgingsbeleid. Elke vastgestelde inbreuk zal dan ook een gevolg krijgen."

"Voor elke minderjarige werd een proces-verbaal opgemaakt en overgemaakt aan het jeugdparket van Halle-Vilvoorde", gaat de woordvoerder verder. "In functie van de persoonlijkheid van de minderjarige, zijn opvoedingscontext en de gepleegde inbreuk zal er een gepaste reactie komen van het jeugdparket. De ouders van deze jongeren zullen systematisch in de procedure betrokken worden als burgerlijk verantwoordelijke. Op die manier beoogt de reactie van het parket zowel sensibilisering als sanctionering."