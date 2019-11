Sesamstraat wordt 50: hoe het kinderprogramma een revolutie in tv-land op gang bracht

Anno 2019 is "Sesamstraat" mee met zijn tijd op YouTube en sociale media. Maar ook nog altijd op televisie, ook in Nederland. De vraag is hoe lang nog? Er is al jaren discussie over de zender, het tijdstip, de lengte en onlangs is beslist om de komende twee jaar geen nieuwe afleveringen meer te maken. Tot verdriet van acteurs en poppenspelers.

Op de VRT is "Sesamstraat" al lang verleden tijd. De toenmalige BRT deed mee van 1976 tot 1983; de laatste jaren werden de afleveringen gewoon aangekocht en ten slotte werd de productie te duur bevonden. In de plaats kwam het eigen programma "Liegebeest".

In de Verenigde Staten heeft de Sesame Workshop een akkoord gesloten met privébedrijf HBO, waardoor nieuwe afleveringen pas negen maanden later op de openbare tv komen. De samenwerking met HBO leverde wel een leuke parodie van "Games of thrones" op: