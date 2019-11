Voor het eerst in 30 jaar opnieuw brouwerij in Aalst

De stad van het bekende Safir-bier heeft al tientallen jaren geen brouwerij meer, maar daar komt nu verandering in. 11 november opent er een nieuwe vestiging van De Glazen Toren. Dat is de brouwerij die onder meer de bieren Ondineke, Oilstjersen Tripel en Saison d'Erpe-Mere maakt. “Die bieren doen het zo goed, dat de brouwer uit Erpe-Mere moet uitbreiden”, zegt Dirk De Pauw.

Doorgroeien

“In Erpe-Mere is de plaats veel te beperkt”, gaat brouwer Dirk De Pauw verder. “Als we willen doorgroeien dan moeten we ergens anders heen. Aangezien ik van Aalst ben en de meeste van de andere medewerkers ook, is er vooral gekeken naar Aalst.” De nieuwe brouwerij in Aalst betekent niet dat de brouwerij in Erpe-Mere sluit. “Het bier van Erpe-Mere wordt getransporteerd naar Aalst. Dat bier kan daar dan vergisten. Nadien wordt het klaargemaakt om af te vullen. Dat zullen we doen in flesjes van 33 centiliter.”

De brouwerij De Glazen Toren investeerde anderhalf miljoen euro in de nieuwe vestiging in Aalst. Het is nog niet duidelijk of er ook jobs bij zullen komen, maar pintjes dus wel.