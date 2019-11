Voor welke uitdagingen staan nieuwsmedia in tijden van pulpnieuws en desinformatie op sociale media?

Uiteraad zullen de verhalen over privacyschendingen door socialemediaplatformen een rol spelen. Maar er is meer lijkt me. Specifiek in de context van nieuws is er op die sociale media een verstrengeling van verschillende soorten bronnen: we zien op onze tijdlijn op Facebook boven, onder en tussen de artikelen van de klassieke nieuwsmedia ook berichten van nieuwsblogs, van nepaccounts, van trollen, van politieke partijen, van pulpsites, van clickbaitwebsites, van overheden, van grappenmakers, enz. Al die berichten komen niet alleen door elkaar op onze tijdlijn terecht, ze verschijnen bovendien allemaal in min of meer dezelfde vorm, waardoor het voor de gebruiker niet altijd makkelijk is om ze van elkaar te onderscheiden.

Dit zou een pleidooi kunnen zijn om als nieuwsmedium en socialemedia­platform ervoor te zorgen dat nieuwsartikelen van betrouwbare nieuwsmerken er qua look and feel anders uitzien dan die van accounts waarvan bekend is dat ze minder strenge criteria hebben. In die optiek ben ik dan ook niet tegen de news tab die Facebook de komende maanden zal uitrollen, en waarbij de artikelen van nieuwsmedia in een apart overzicht op het platform zullen verschijnen.