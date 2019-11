Conner Rousseau verkozen tot nieuwe voorzitter van de SP.A: "We gaan onze rug rechten"

"Inhoudelijk gaan we onze rug rechten en heel duidelijk beginnen te communiceren", stelt Conner Rousseau. Al zal hij de komende maanden naar eigen zeggen niet over de partij communiceren in de pers. "Ik ga alleen spreken met de partij en de leden. Ik ga de partij induiken en fel werk maken van het werk dat op de plank ligt."



Rousseau en Oru zullen de SP.A de komende 4 jaar leiden. "Matekes, we hebben nieuws", kondigden de twee hun verkiezing aan in een filmpje op social media. Daarin bedanken ze onder meer hun vrienden, de partijleden en ook de vorige voorzitter John Crombez "die de vernieuwing heeft opgestart". "Er is nood aan een andere politiek, aan iets positiefs. Niet alleen de SP.A, maar de hele politiek heeft het moeilijk. Het is tijd voor iets nieuws en wij zijn er klaar voor", aldus nog de nieuw verkozen voorzitter van de SP.A