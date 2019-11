Wat bepaalt het succes van een popnummer?

Muzikanten en componisten weten of voelen dikwijls intuïtief aan dat verwachting een grote rol speelt in hoeveel genot we uit muziek halen, maar hoe die relatie precies in elkaar zit, dat blijft vaag. Het was ook een vraag waar Vincent Cheung van het Max Planck Instituut voor Cognitieve- en Hersenwetenschappen in Leipzig, Duitsland, mee zat.

Samen met een groep wetenschappers selecteerde hij 745 klassieke popsongs die tussen 1958 en 1991 hoog in de Amerikaanse Billboard-hitlijsten prijkten. Daarbij pareltjes als "Ob-La-Di, Ob-La-Da" van de Beatles, "Red red wine" van UB40 en "Knowing me, knowing you" van ABBA.

Daaruit haalden ze maar liefst 80.000 reeksen akkoorden (zonder de melodie en de tekst erbij) die ze aan een algoritme onderwierpen. Zo konden ze wiskundig de mate van onzekerheid en verrassing bepalen. Vervolgens lieten ze 80 personen naar de akkoorden luisteren terwijl ze onder een MRI-scanner zaten. Zo konden de wetenschappers hun hersenactiviteit bekijken.