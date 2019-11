Premier Sophie Wilmès (MR) wil "zeker geen confederalisme": "Economische thema's zijn prioriteit"

Onder andere om een volwaardige begroting in te dienen bij de Europese Commissie, is een nieuwe regering nodig. "We hebben nu een draft van ons budgettair plan ingestuurd, zonder nieuw beleid. Dat is niet de bedoeling. We moeten een begroting indienen, met échte maatregelen, en dat kan alleen gebeuren met een volwaardige regering", zegt Wilmès, die twee weken geleden nog federaal minister van Begroting was.