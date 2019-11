Moet u uw leven tegen uw 30e "op orde" hebben? Actrice Emma Watson voelt de druk, maar is dat terecht?

“De babyboomers - de generatie die geboren is vlak na de Tweede Wereldoorlog - zijn opgegroeid met een solidariteitsgedachte: ze moesten mensen helpen. Zij hebben op hun beurt hun kinderen opgevoed met het idee dat ze alles voor zichzelf moesten uitmaken. Dat ze zélf beslissen wat ze doen, met wie en hoe. De 21e eeuw is echt dé tijd geworden waarin we met z’n allen zoeken naar hoe we gaan samenleven. We zijn van het kerngezin - vader, moeder en twee kinderen - naar grotere samenlevingsverbanden gegaan. Maar hoe we dat dan doen, dat is niet duidelijk.”