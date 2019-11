Antwerpse ziekenhuizen moeten helpen in zoektocht naar granaatgooier

In de nacht van 2 september gooide een jongeman een granaat onder een bestelwagen in de Guldensporenstraat in Borgerhout, vlakbij Spoor Oost. Hij vluchtte daarna weg met de fiets. Bij de granaataanslag zou de dader zelf gewond zijn geraakt.

Man tussen 14 en 30 jaar

Vorige week stuurde het gerecht een brief naar heel wat Antwerpse ziekenhuizen met de dwingende vraag om mee te werken aan het onderzoek. Het gerecht wil graag een lijst met alle namen van iedereen die tussen 2 en 13 september binnen kwam op de spoeddienst met verwondingen aan de handen of de onderarm. De zoektocht is specifiek gericht op mannen tussen 14 en 30 jaar.

De politie is al langer op zoek naar de dader. Daarbij werd al eerder een opsporingsbericht met een filmpje verspreid, maar dat leverde niets op.

